NOW’ın dev kadrolu dizisi “Kıskanmak”, salı akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosuna genç bir isim daha dahil oluyor.

Savcı Cihan’ın Kızı Leyla Diziye Katılıyor

Genç oyuncu Güz Bozkurt, “Kıskanmak” dizisiyle anlaşmaya vardı. Bozkurt, dizide “Leyla” karakterine hayat verecek. Leyla, usta oyuncu Bülent İnal’ın canlandırdığı Savcı Cihan Güneş’in kızı olarak hikâyeye dahil olacak.

Güz Bozkurt’un, dizinin 16. bölümünde ilk kez ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kıskanmak Dizisinin Konusu Ne?

Kıskanmak dizisinin konusu, insan ilişkilerinde kıskançlık, güç, aile bağları ve geçmişle hesaplaşma temaları etrafında şekilleniyor.

NOW ekranlarında yayınlanan dizi, dışarıdan kusursuz görünen bir ailenin iç yüzünü ve bastırılmış duyguların zamanla nasıl yıkıcı bir hale geldiğini konu alıyor. Hikâye, özellikle kıskançlığın bireylerin hayatlarını nasıl geri dönülmez şekilde etkilediğini gözler önüne seriyor.