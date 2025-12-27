Kadına yönelik şiddet her geçen gün artarken, birçok kadın yaşadığı tehlikeyi yüksek sesle dile getiremiyor. Bu noktada, dünya genelinde kullanılan bir el işareti, kadınların sessiz yardım çağrısı olarak öne çıkıyor.

Sonsöz ekibinden Melisa Sapaz ve Ayça Cicidurucu, Ankara Kızılay’da vatandaşlara bu el işaretini tanıyıp tanımadıklarını ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini sordu. Ortaya çıkan yanıtlar, toplumda farkındalık ihtiyacını bir kez daha gözler önüne serdi.