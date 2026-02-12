Medyapım imzalı Yeraltı dizisi, reytinglerde tüm kategorilerde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Yayınlandığı akşam ekran başındaki izleyicileri etkileyen yapım, Eşref Rüya dizisini geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.

Tüm Kategorilerde Birinci Oldu

Yeraltı, ölçüm yapılan üç ana kategoride de dikkat çeken oranlara ulaştı:

Bu sonuçlarla dizi, günün en çok izlenen yapımı olarak adını zirveye yazdırdı.

Yeraltı Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Medyapım tarafından hazırlanan ve başrollerini Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan, ve Deniz Can Aktaş'ın üstlendiği Yeraltı, suç, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiriyor. Yeraltı dünyasında geçen güçlü hikâyesi ve sürükleyici senaryosuyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.