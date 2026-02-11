İstanbul’daki Gezi Parkı soruşturması kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım’ın davasında karar açıklandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Barım’ın cezaevine gönderilmesine karar vermedi; adli kontrol şartı çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine hükmetti.

İddialar ve Savunma

Barım, Gezi Parkı eylemlerinde temsil ettiği sanatçıları protestolara katılmaları için yönlendirdiği ve olayların organizasyonunda rol aldığı iddiasıyla yargılandı. Başsavcılık, iddianamede Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Savunmasında suçlamaları reddeden Barım, sağlık sorunlarına dikkat çekmiş ve iddiaların aleyhine olduğunu belirtmişti.

Kararın Ardından Süreç

Verilen hapis cezasının kesinleşmesi durumunda Barım’ın yargılamanın ilerleyen aşamalarında başka hukuki yolları da değerlendirmesi bekleniyor. Mahkemenin aldığı yurt dışı çıkış yasağı kararı, Barım’ın yurt dışına seyahat etmesini engelliyor.

Bu karar, Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan isimler arasındaki en son hukuki gelişme oldu.