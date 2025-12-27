NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi “Yeraltı”, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Medyapım imzası taşıyan dizinin, planlanan yayın tarihinin 12 Ocak Pazartesi olduğu öğrenildi. Kulis bilgilerine göre, yayın takviminde yeni bir değişiklik yaşanmazsa Yeraltı bu tarihte izleyiciyle buluşacak.

İntikam Temalı Güçlü Hikâye

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı Yeraltı, ekrana taşınacak çarpıcı bir intikam öyküsü ile dikkat çekiyor. Dizi, karanlık geçmişler, yüzleşmeler ve hesaplaşmalar etrafında şekillenen hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefliyor.

Yeraltı Dizisinin Dev Oyuncu Kadrosu

Yeraltı dizisinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan paylaşıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimler yer alıyor.