İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelinin başka bir adresten çaldığı forkliftle bir kuyumcunun kepenklerini kırarak 14 ayar, 150 gram altın takıları çaldığı tespit edildi. M.Ç. (2000 doğumlu) isimli şüpheli, aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen altın takılar eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmaya yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/3COkoKBzy0— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) February 10, 2026
Muhabir: Haber Merkezi