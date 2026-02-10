Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu geçtiğimiz yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında, 6 yaşındaki Doğa ile tanışmış; kendisini 'sağlık elçisi' olarak görevlendirmişti. Küçük kız Bakan Memişoğlu'na, dedesinin sigara bağımlısı olduğundan bahsetmiş; Bakan Memişoğlu da Doğa'dan dedesini sigarayı bırakması konusunda ikna etmesini istemişti. Minik Doğa çok geçmeden, yaklaşık 45 yıldır sigara içen 65 yaşındaki dedesine sigarayı bıraktırdı. Doğa ve ailesi 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sağlık Bakanlığı'nda bir araya geldi. Sağlık Bakanı Memişoğlu kabulde Doğa'yı ve dedesi Hasan Yürekliaslan'ı tebrik ederek sigara içen tüm vatandaşları bağımlılıktan kurtulmak için Sigara Bırakma Polikliniklerini ziyaret etmeye davet etti' ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Kaynak: DHA