Başkanlığın Sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" AFAD Başkanlığı AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Gazze Barış Planı çerçevesinde Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapan Nikolay Mladenov ve heyetiki heyeti kabul etti. AFAD Başkanımız Vali Pehlivan, kardeş Gazze halkına destek amacıyla tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde yürütülmekte olan insani yardımın sürekli olarak bir şekilde devam etmesi için AFAD'ın koordinesinde ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'lar ile birlikte büyük bir çaba ortaya konulmuştur.

Görüşmede, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetleri, sahada yaşanan patlamaların aşılması ve insani yardım hizmetlerinin sunulması sırasında İsrail tarafından engellenmesi için Barış Kurulu tarafından gerekli girişimlerde bulunulması, imhaların imhası, konteynerler için alan ve kurulumlarına yönelik açılışlar, sahra hastanelerinin tamamlanması başta olmak üzere ilgili çeşitli hususlar ele alındı.

Görüşmeye BM Gazze Yüksek Temsilcisi Özel Asistanı Noura El Ouahab, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korkan Karakoç, Ortadoğu Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Demirer, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karaçay, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü, Ahmet Nehar Poçan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Maruf Yaman, Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanı Seyfettin Karabulut da katıldı."

📍Ankara

📍AFAD Başkanlığı



AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan,

Gazze Barış Planı çerçevesinde Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapan Nikolay Mladenov ve beraberindeki heyeti kabul etti.



AFAD Başkanımız Vali Pehlivan, kardeş Gazze halkına destek amacıyla ülkemiz… pic.twitter.com/5i9rdVGIEr — AFAD (@AFADBaskanlik) February 9, 2026