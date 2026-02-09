Bugün, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen epilepsi hastalığına dikkat çekiliyor. Her yaş grubunda görülebilen epilepsi, büyük ölçüde tedavi edilebilen ve kontrol altına alınabilen bir nörolojik hastalık olmasına rağmen, toplumda hâlâ önyargılar ve yanlış bilgilerle anılıyor.

Uzmanlar, epilepsiyle ilgili en büyük sorunun hastalıktan çok bilgi eksikliği olduğunu vurgularken, özellikle kriz anlarında nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uluslararası Epilepsi Günü kapsamında yapılan çağrılarda, epilepsiyle yaşayan bireylerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan sağlık hizmetlerine kadar yaşamın her alanında ayrımcılığa uğramadan, eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi gerektiği hatırlatılıyor.