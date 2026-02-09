Çaycuma Belediyesi, geri dönüşüm ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, arıtma tesisinden çıkan çamuru park ve bahçe atıklarıyla birleştirerek kompost gübre üretimine başladı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile hem atık miktarı azaltılıyor hem de belediye bütçesine tasarruf sağlanıyor. Üretilen kompost gübre, özellikle süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılarak üretime katkı sunuyor.

Kompost süs bitkilerinde kullanılıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, budama sırasında ortaya çıkan dal ve ağaç parçalarının yongalama makineleriyle talaşa dönüştürüldüğünü belirtti. Elde edilen bu malzemenin, arıtma tesisinden çıkan çamurla karıştırılarak gübre haline getirildiğini ifade etti.

Kantarcı, üretilen kompostun belediyenin süs bitkisi üretiminde değerlendirildiğini söyledi.

Döngüsel ekonomi vurgusu

Projeyle tam anlamıyla döngüsel bir ekonomi modeli kurduklarını dile getiren Kantarcı, budama atıklarının boyutlarına göre ayrıldığını aktardı. Uygun olanların kereste olarak değerlendirildiğini, bir bölümünün yakacak olarak kullanıldığını, kalan kısmın ise kompost üretimine kazandırıldığını belirtti.

Yongaların, arıtma tesisinin nihai ürünü olan ve çimento fabrikalarında yakma amacıyla kullanılan arıtma çamuru ile birleştirildiğini kaydeden Kantarcı, bu karışımın süs bitkisi üretiminde verimli sonuç verdiğini ifade etti.

“Tüm gübre ihtiyacını buradan karşılıyoruz”

Kurulan sistem sayesinde belediyenin gübre ihtiyacının önemli bölümünün buradan karşılandığını vurgulayan Kantarcı, elde edilen ürünün bitkilerin kök ve gövde gelişimine ciddi katkı sunduğunu söyledi. Projenin hem çevreyi koruduğunu hem de belediye bütçesinde tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.