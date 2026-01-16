Çaycuma Belediyesi, e-belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların işlemlerini cep telefonundan yapabilmesini sağladı. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “TAM AKILLI BELEDİYE” hedefiyle hayata geçirilen sistem sayesinde evrak, imza ve vezne kuyruğu döneminin sona erdiğini açıkladı.

Yeni uygulamalarla su yüklemeden ruhsat işlemlerine, ödemelerden başvuru takibine kadar pek çok hizmet 7/24 çevrim içi sunuluyor. Şeffaf ve izlenebilir süreçlerin güven ortamı oluşturduğunu belirten Kantarcı, “Vatandaşlarımız belediyeye işlem için değil, çay içip sohbet etmeye gelsin” dedi.

Belediye, dijitalleşmeyle zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, çevreci ve engelsiz erişimi de ön plana çıkarıyor.