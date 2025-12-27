Mamak Belediyesi, çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attı. Mamak Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamında, belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personel, sosyal denge ödemesini alınabilecek en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden alacak.

Sözleşme doğrultusunda sosyal denge ödemesi, tüm personele eşit şekilde ve en üst limitten uygulanacak.

Ulaşım Desteği de Sözleşmeye Eklendi

İmzalanan Sosyal Denge Sözleşmesiyle birlikte belediye personeline yönelik ulaşım desteği de hayata geçirildi. Sözleşme kapsamında personele Toplu Taşıma Kartı verilecek. Kart, aylık 88 biniş hakkı içerecek ve yalnızca işe geliş-gidişlerde kullanılmak üzere düzenlendi.

Başkan Şahin’den Çalışanlara Yönelik İyileştirmeler

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, göreve geldiği günden bu yana belediye çalışanlarının haklarını güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Şahin’in öncülüğünde yapılan düzenlemelerle, kadrolu ve sözleşmeli memurların sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

İmzalanan sözleşme, belediye personeli tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışanların refahını artırmaya yönelik yeni uygulamaların da devam edeceği belirtildi.