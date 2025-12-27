Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medyada paylaşılan ve Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çekildiği öne sürülen görüntüler hakkında kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. ABB, yapılan incelemeler sonucunda görüntülerin belediyeye ait herhangi bir barınakta çekilmediğinin tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal Medyada Paylaşılan Görüntüler Tepki Çekti

Çankaya ilçesinde ABB’ye ait olduğu iddia edilen bir barınakta, çok sayıda köpeğin öldürülerek çöp poşetleri içinde soğuk hava deposunda tutulduğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, içinde ölü köpeklerin bulunduğu poşetlerin üst üste istiflendiği, ayrıca bakımsız halde can çekiştiği iddia edilen bir köpeğin de yer aldığı görüldü.

Mansur Yavaş İnceleme Talimatı Verdi

ABB’den yapılan açıklamada, 25 Aralık 2025 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından konu ihbar kabul edilmiş, tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Teftiş Kurulu’na derhal inceleme talimatı verilmiştir. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır.”

Resmi İnceleme: Görüntüler ABB’ye Ait Değil

Açıklamada, resmi makamlarca yapılan incelemeler sonucunda önemli bir tespitin altı çizildi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Karataş Hayvan Bakımevi dahil olmak üzere tüm barınaklarda gerekli kontroller yapılmış; paylaşıma konu görüntülerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir barınakta çekilmediği ve belediyemizle ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir.”

Detaylı Rapor Pazartesi Günü Açıklanacak

ABB, hafta sonu nedeniyle adli makamlarca yürütülen incelemelere ilişkin detaylı raporların henüz tamamlanmadığını belirterek, ayrıntılı bilgi ve belgelerin pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.