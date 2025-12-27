Star TV ekranlarında yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşacak Poll Production imzalı “İbo Show”, sadece müzik performanslarıyla değil, bitirilen küslüklerle de gündem yarattı. Programın sunucusu İbrahim Tatlıses, yıllardır küs olduğu isimlerle aynı sahnede buluşarak magazin dünyasında dikkat çeken bir adım attı.

Asena ve İbrahim Tatlıses Yıllar Sonra Aynı Sahnedе

İbrahim Tatlıses’in, senelerce küs kaldığı oryantal Asena, yılbaşı özel programında İbo Show’a konuk oldu. Tatlıses ve Asena, uzun bir aranın ardından ilk kez bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti. Bu buluşma, “İbo Show’da küslükler bitiyor” yorumlarını beraberinde getirdi.

Yıldız Tilbe Yıllar Sonra İbo Show’da

Programın en çok konuşulan sürprizlerinden biri ise Yıldız Tilbe oldu. İbrahim Tatlıses ile uzun süredir yaşanan küslüğün sona ermesiyle Tilbe, yıllar sonra yeniden İbo Show sahnesine çıktı. İkili, ekranlarda uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

İbo Show Yılbaşı Özel Bölümüyle Gündem Olacak

Star TV’de yayınlanacak İbo Show yılbaşı özel programı, müzik, nostalji ve sürpriz buluşmalarla dolu içeriğiyle dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses’in programında küslüklerin sona ermesi, yılbaşı gecesinin en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yerini aldı.