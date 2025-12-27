Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en ağır etkilenen illerden Hatay’da, Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen **“455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”**ne katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çok sayıda bakan ve milletvekili yer aldı.

“Sözümüzü Tutmanın Onurunu Yaşıyoruz”

Hataylılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sürecinde verilen sözlerin yerine getirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve bahtiyarlığıyla milletimizin huzurundayız.”

Erdoğan, Hatay’ın Milli Mücadele ruhuna vurgu yaparak, deprem sürecinde millet–devlet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin sergilendiğini ifade etti.

“Deprem Turistleri Ortalıkta Yok, Biz Buradayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası süreci istismar edenlere de sert sözlerle yüklendi:

“Enkazların önünde selfie çekenler, bedava ev vaatleri dağıtanlar, ‘Hükümet bu enkazın altında kalır’ diyenler bugün ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok. Ama biz buradayız. 6 Şubat’ta olduğu gibi bugün de milletimizin yanındayız. Rabb’im ömür verdikçe sizleri asla yalnız bırakmayacağız.”

455 Bin 357 Bağımsız Bölüm Tamamlandı

Erdoğan, afet konutlarıyla ilgili gelinen son noktayı da paylaştı:

“Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün teslim edileceğini söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamı aşarak 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede, 200 bine yakın mimar, mühendis ve işçimizin emeğiyle bu başarıya ulaştık.”

Yeni konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bahçeli: Hatay Küllerinden Yeniden Doğdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasında, Hatay’daki yeniden inşa sürecinin tarihi bir başarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hatay, küllerinden yeniden doğmuştur. Devlet ve millet dayanışmasıyla asrın inşa ve ihya seferberliği başarıyla yürütülmüştür. Bugün teslim edilen 455 bin 357 bağımsız bölüm, bu mücadelenin en somut göstergesidir.”

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu tabloyu küçümsemeye çalışanlar gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.