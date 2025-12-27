NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Doktor Başka Hayatta” dizisinden ilk set kareleri paylaşıldı. Dass Yapım imzası taşıyan ve ocak ayında yayınlanması planlanan dizi, ikinci bir şans ve geçmişle yüzleşme temasıyla dikkat çekiyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Sıla Türkoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani’nin paylaştığı yapım, güçlü hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi başarılı isimler bulunuyor.

Gerçek bir olaydan esinlenilen “Doktor Başka Hayatta”, geriye dönüp baktığında hayal ettiği kişi olamadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalan bir doktorun çarpıcı yaşam hikâyesini konu alıyor.

“Doktor Başka Hayatta” Dizisinin Konusu

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural, kendisini tamamen yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Onun için geçen yıllar, bir anıdan bile ibarettir ve kendi kimliğini dahi tanımakta zorlanmaktadır.

Tanımadığı ilişkiler, anlamlandıramadığı bağlar ve cevapsız sorular arasında kalan İnan, hayatını baştan kurmak zorunda kalır. Geçmişi artık sis perdesinin ardındadır; ancak önünde hâlâ seçimler, yüzleşmeler ve “ikinci şans” vardır.

Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yolculuk, onu hem doktorluk mesleğine yeniden tutunmaya hem de gerçeğin izini sürmeye iter. İnan Kural, eski hayatının izlerinden uzak, bambaşka bir hayatta kendisini yeniden keşfetmeye çalışacaktır.