Olay, 16 Aralık’ta Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Çekimleri bölgede yapılan ve kısa süre önce final yapan “Gözleri Karadeniz” dizisinin setinde çalışan 5 kişi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otel odasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Başına Aldığı Darbelerle Ağır Yaralandı

Sette karavan şoförü olarak görev yaptığı öğrenilen Ahmet Emin Yavuk, kavga sırasında başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuk, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk aşamada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kafa travması geçirdiği belirlenen Ahmet Emin Yavuk, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Yavuk, önceki gün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yavuk’un ölümünün ardından savcılık, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda 4 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

1 Şüpheli Tutuklandı, 1 Kişi Aranıyor

Savcılık talimatıyla şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Yolculuğuna İstanbul’da Uğurlandı

Hayatını kaybeden Ahmet Emin Yavuk’un cenazesi, İstanbul’da Reşitpaşa Mihrişah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yavuk’un ölümü, ailesi ve set arkadaşlarını yasa boğdu.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu’ndan Dikkat Çeken Açıklama

Öte yandan oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, olayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Arslanoğlu, Ahmet Emin Yavuk’un darbedilerek öldürüldüğünü öne sürerek, “Sette düştü, kafasını vurdu deniliyor ama kafatası kırılana kadar darp edildi. Orada ne oldu bilmiyorum ama kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez” dedi.

Arslanoğlu, açıklamasında olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu çağda arkadaşımı faili meçhule göndermem. Emin bir haftadır komadaydı, gece vefat etti” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.