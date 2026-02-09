KANAL D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Zerrin karakterine hayat veren başarılı oyuncu Dilin Döğer, Sevgililer Günü havasına erken girdi. Dizide Kaya ile Demir arasında kalan ve aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Zerrin’in aksine Döğer, gerçek hayatta yaptığı paylaşımlarla adeta evrene aşk mesajı gönderdi.

HAYRANLARINDAN AŞK YORUMLARI YAĞDI

Dilin Döğer’in resmi sosyal medya hesabından paylaştığı kalp emojili gönderiler ve selfie’ler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları oyuncunun güzelliğine övgüler yağdırırken, dizinin aksine gerçek hayatında aşkı bulması yönünde temennilerde bulundu.

UZAK ŞEHİR’DE SEVGİLİLER GÜNÜ HEYECANI

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde bu akşam Sevgililer Günü rüzgârı esecek. Sevgililer Günü için Nare’ye özel bir masa hazırlayan Şahin’in tek başına kalması soru işaretlerine neden olurken, Kaya ve Zerrin cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

DEMİR’DEN ROMANTİK SÜRPRİZ

Zerrin’e olan aşkı her geçen gün büyüyen Demir, romantik bir sürprizle zoraki eşinin kalbini kazanmanın yollarını arayacak. Kaya ile Demir arasında kalan Zerrin’in vereceği tepkiler, dizideki aşk dengelerini altüst edecek.

AyNa Yapım imzası taşıyan Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.