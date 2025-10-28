Çorum’un Sungurlu ilçesi Karakaya Köyü’nde, köylülerin karşı çıktığı taş ocağı çalışmaları jandarma eşliğinde başlatıldı. Köylüler, mahkeme kararının beklenmeden iş makinelerinin çalıştırılmasına tepki göstererek nöbet eylemlerini sürdürdü. Gerginlik zaman zaman fiziki müdahalelere dönüştü; köylüler, topraklarını ve geçim kaynaklarını korumak için direnirken, jandarma ise şirketin çalışmalarını güvence altına almaya çalıştı.

Köylüler, “Anamızdan, atamızdan kalan toprağımızı terk etmeyeceğiz” diyerek direnişlerini sürdürürken, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Dinçer Solmaz da köylülerin yanında olduklarını belirterek çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Taş ocağı projesi, köyün tarım ve hayvancılık alanlarını tehdit ederken, köylüler çevre ve yaşam hakları için hukuki mücadelelerini sürdürüyor.