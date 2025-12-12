Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kısa süre önce yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme gelmişti. Bir trafik tartışması nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilen futbolcuyla ilgili, kulübün nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. İşte Fenerbahçe yönetiminden gelen o flaş karar!

Sarı-Lacivertli camiada şaşkınlık yaratan olayın hemen ardından, tüm gözler Fenerbahçe yönetimine çevrilmişti. Teknik heyet ve yönetim, oyuncunun durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kamuoyunda, kulübün yıldız ismine disiplin cezası uygulayabileceği konuşuluyordu.

✅ Disiplin Cezası Yok!

Ancak kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan Yandaş hakkında beklenen disiplin soruşturmasını başlatmama kararı aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, olayın detayları ve oyuncunun kulübe olan bağlılığı göz önünde bulundurularak, yasal sürecin haricinde bir ceza uygulanmasına gerek görülmediği öğrenildi.

Kulübün, oyuncusuna psikolojik destek vererek bu zorlu süreci atlatmasına yardımcı olacağı ve tamamen futboluna odaklanmasını sağlayacağı belirtildi.

Mert Hakan Yandaş'ın, teknik direktörün de desteğiyle takımdaki yerini koruduğu ve önümüzdeki maçlarda sahada olacağı ifade edildi. Bu karar, kulübün oyuncusuna sahip çıktığı şeklinde yorumlandı.