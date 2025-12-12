Çankaya Belediyesi, kadınların spor alanında güçlenmesine katkı sunmayı amaçlayan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi ve Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) tarafından düzenlenen “Sporda Kadına Yönelik Dijital Şiddet: Deneyimler, Politikalar” paneli, alanında uzman isimleri ve spor dünyasından katılımcıları bir araya getirdi.

UZMANLAR SPORDA DİJİTAL ŞİDDETİ DEĞERLENDİRDİ

Panelin moderatörlüğünü KASFAD Yönetim Kurulu Başkanı Canan Koca üstlendi. Etkinliğin konuşmacıları arasında Dünya Şampiyonu Taekwondo sporcusu İrem Yaman ile akademisyen ve güvenli spor alanları üzerine çalışmalar yapan Pınar Öztürk yer aldı.

DENEYİMLER, RİSKLER VE POLİTİKALAR GÜNDEME GELDİ

Panelde, sporcu kadınların dijital ortamlarda maruz kaldığı nefret söylemi, taciz, tehdit ve benzeri şiddet biçimleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Konuşmacılar, sahadan örneklerle kadın sporcuların karşı karşıya olduğu sorunları aktardı; dijital şiddetin önlenmesine yönelik politika önerileri ve çözüm yolları tartışıldı.