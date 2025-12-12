Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken en çok merak edilen isimlerden Mauro Icardi hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Arjantinli yıldızın takım için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi.

“Icardi Galatasaray’ın Sembol Oyuncularından Biri”

Başkan Özbek, Icardi’nin sadece gol katkısıyla değil, taraftarla kurduğu bağ ve takım içindeki liderliğiyle de ön plana çıktığını söyledi. Özbek şu ifadeleri kullandı:

“Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Galatasaray camiasının da çok sevdiği bir isim. Herkesin içi rahat olsun, bu konuda endişe edilecek bir durum yok.”

Sözleşmesi ve Geleceği Konusunda Belirsizlik Yok

Bazı medya organlarında çıkan ayrılık iddialarına cevap veren Özbek, kulübün planlarında Icardi’nin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Özbek, yıldız futbolcunun sözleşmesinin devam ettiğini ve yönetim olarak Icardi ile ilgili herhangi bir sorun görmediklerini dile getirdi.

Taraftara Güvence: “Icardi ile Yola Devam”

Özbek, Galatasaray’ın hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini ve takım omurgasını oluşturan oyuncularla ilgili spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Taraftara seslenen Özbek, şu mesajı verdi:

“Galatasaray büyük hedeflere koşuyor. Icardi de bu hedeflerin önemli bir parçası. Beraber yürümeye devam edeceğiz.”