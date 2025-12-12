Genel Sekreterliğin açıklamasına göre soruşturma kapsamında:

4/A statüsünde aşçı olarak görev yapan bir memur ,

“memurlukla bağdaşmayacak yüz kızartıcı davranışlar” nedeniyle devlet memurluğundan çıkarıldı .

4/D statüsünde çalışan iki aşçı ,

Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre “cinsel taciz” fiilinden işten çıkarıldı .

1 işçi personel ,

Kurumun itibarını zedeleyen davranışları nedeniyle disiplin cezası aldı.

1 aşçıbaşı,

Memurların güven duygusunu sarsan davranışları nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırıldı.

Hazırlanan kapsamlı disiplin raporu ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi.

Adli Süreç: Şüpheli H.İ.G Tutuklandı

İdari soruşturmanın yanı sıra yürütülen adli süreçte, gözaltına alınan şüpheli H.İ.G,

“çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan tutuklandı.

3 Stajyer Aynı Şikâyette Bulundu

TBMM, 2024–2025 eğitim dönemi kapsamında görev yapan bir stajyerin ailesinin

20 Kasım 2025 tarihinde yaptığı şikâyet üzerine harekete geçti.

Soruşturma genişledikçe, iki stajyer öğrencinin daha benzer şikâyetlerde bulunduğu belirlenirken, ilgili personelin sosyal medya üzerinden stajyerlerle iletişim kurmaya çalıştığı tespit edildi.

TBMM’den Şeffaflık Mesajı

Genel Sekreterlik, olayın kamuoyuna yansımadan önce derhal soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Süreç boyunca siyasi parti gruplarının bilgilendirildiği ve tüm belgelerin paylaşılmaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, benzer iddialarda adli makamlarla tam işbirliği içinde aynı kararlılığın sürdürüleceği bildirildi.