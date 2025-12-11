Belediyeden yapılan açıklamada, 2010 yılında hizmete açılan Deniz Dünyası tesisinde bugüne kadar kapsamlı bir bakım-onarım çalışması yapılmadığı ve tesisin bu nedenle ciddi güvenlik riskleri taşıdığı belirtildi. Ziyaretçilere ait gezi alanının üzerinden geçen demir boruların zamanla deformasyona uğradığı ve mal-can güvenliğini tehdit eder hale geldiği ifade edildi.

Bu riskler nedeniyle tesisin Şubat 2025’te detaylı bakım ve onarım için ziyarete kapatıldığı, çalışmaların ardından Deniz Dünyası’nın 2026’nın ilk çeyreğinde yeniden açılacağı bildirildi.

Otopsi Raporu Açıklandı

24 yaşındaki timsahlardan biri için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından otopsi yapıldığı belirtilerek raporda şu bulgulara yer verildi:

Yaşa bağlı sağlık sorunları

Viseral gut

Böbrek ve akciğerlerde kristal benzeri birikimler

Multifokal granulomatöz hepatit

Otolitik ve putrefaktif değişiklikler

Diğer timsahın da benzer sağlık sorunları nedeniyle öldüğünün veteriner hekim tarafından bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tadilat süresi boyunca yalnızca “tünel akvaryum” bölümünün işlem gördüğü, buradaki canlıların aynı yaşam koşullarına sahip başka akvaryumlara taşındığı ifade edildi.

Altınok: “Hayvanlar Bakımsızlıktan Öldü”

Keçiören’in eski belediye başkanı Turgut Altınok, tesisin bakımsız bırakıldığını öne sürerek eleştirilerde bulundu. Deniz Dünyası’nın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılmış önemli bir proje olduğunu hatırlatan Altınok, tesisi yönetenlerin ilgisizliği nedeniyle hem timsahların hem de akvaryumdaki birçok balığın öldüğünü iddia etti.

Altınok, “Akvaryumda köpekbalıkları ve okyanus balıkları vardı. Bakımsızlık nedeniyle binlerce balık öldü. Personeli dağıttılar, orayı adeta çürümeye terk ettiler. Tatlı su timsahları 50 yıl, diğer türler 125 yıla kadar yaşayabilirken 24 yaşındaki bu timsah genç sayılırdı. Bu hayvanların vebali vardır, hesabı sorulmalıdır.” dedi.