“TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen TİSK Genel Kurulu’na katıldı. Programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

Konuşmasında TİSK’in ülke ekonomisine katkılarına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“TİSK camiası; 20 üye işveren sendikası ve 2 derneğiyle 81 ilimizdeki 10 bini aşkın iş yerinde istihdam ettiği 2,3 milyon çalışanıyla tam 63 yıldır güçlü ve kurumsal bir varlık gösteriyor. 'Birlikte mümkün' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren TİSK ailesi, ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılasına 200 milyar dolar, ihracatına ise 100 milyar doların üzerinde çok önemli katkılar sunuyor.”

“TİSK yerli ve milli bir duruş sergilemiştir”

TİSK’in icraat odaklı yapısından övgüyle söz eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Şurası da dikkate değerdir; dünya değişirken… TİSK’in 'icraat odaklı' ve gerçekçi bir yaklaşımla hareket ettiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz… TİSK; kritik dönemeçlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir.”

Asgari ücret mesajı: “Kefenin cebi yok”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına saatler kala Erdoğan, işverenlere şöyle seslendi:

“Yarın ilk toplantısı yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.”

Erdoğan, çalışma hayatında yalnızca ücretin değil, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının da temel hak olduğunun altını çizdi.

“İşi asla şansa bırakmayacağız” – İş kazalarına dikkat çekti

Son dönemde yaşanan iş kazalarını hatırlatan Erdoğan, işverenlere şu uyarıda bulundu:

“Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsı sebebiyle tek bir emekçimizin bile canı yanıyor… bunun vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız.”

Ekonomi ve teşvik paketleri: “2026 sonuna kadar uzatıyoruz”

Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak büyüme, istihdam ve ihracattaki gelişmelere değindi. Ayrıca yeni teşvik ve destekleri açıkladı:

“İstihdamını koruyan KOBİ’lerimize… aylık 2 bin 500 liralık desteği, 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz… ‘Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki’ programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum.”

Merkez Bankası’nın reeskont limitlerinin artırılmasından yatırım kredilerine kadar birçok finansal düzenlemenin ayrıntılarını da paylaştı.

“Terörsüz Türkiye” çağrısı: “Bugün bir kez daha destek bekliyorum”

Konuşmasının sonunda Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, iş dünyasına çağrıda bulundu:

“Terörden beslenen odakların tahrip edici söylemlerine rağmen… ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedefine inanan herkesten, bugün bir kez daha, ellerini, dillerini, kalemlerini… bu sürece koymalarını istirham ediyorum. Özellikle TİSK ailesinden çok güçlü destek bekliyorum.”