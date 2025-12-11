Sivas'ta son 2 ayda gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 17 Ekim-9 Aralık tarihlerinde il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 14 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 83 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bu kişilerin menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağladığı tespit edilen 18 şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.