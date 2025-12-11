Avrupa’nın yeni formatlı lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, son iki haftaya kritik bir eşikte giriyor. 9 puanla sıralamada 18. basamakta bulunan sarı-kırmızılılar, önce 21 Ocak 2026’da sahasında Atlético Madrid’i ağırlayacak, ardından 28 Ocak 2026’da dev rakip Manchester City’ye konuk olacak. Bu iki karşılaşma, Galatasaray’ın Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, ligi ilk 8 içinde bitirmesi hâlinde direkt Son 16 turuna yükselirken; 9 ile 24. sıra arasında yer alması durumunda play-off turuna çıkma hakkı elde edecek.

1-Arsenal – 18 puan

2-Bayern Münih – 15 puan

3-Paris Saint-Germain – 13 puan

4-Manchester City – 13 puan

5-Atalanta – 13 puan

6-Inter Milan – 12 puan

7-Real Madrid – 12 puan

8-Atlético Madrid – 12 puan

9-Liverpool – 12 puan

10-Borussia Dortmund – 11 puan

11-Tottenham – 11 puan

12-Newcastle United – 10 puan

13-Chelsea – 10 puan

14-Sporting Lisbon – 10 puan

15-Barcelona – 10 puan

16-Marseille – 9 puan

17-Juventus – 9 puan

18-Galatasaray – 9 puan

19-Monaco – 9 puan

20-Bayer Leverkusen – 9 puan

21-PSV Eindhoven – 8 puan

22-Qarabag FK – 7 puan

23-Napoli – 7 puan

24-FC Copenhagen – 7 puan

25-Benfica – 6 puan

26-Pafos FC – 6 puan

27-Union Saint-Gilloise – 6 puan

28-Athletic Bilbao – 5 puan

29-Olympiacos – 5 puan

30-Eintracht Frankfurt – 4 puan

31-Club Brugge – 4 puan

32-Bodo/Glimt – 3 puan

33-Slavia Prague – 3 puan

34-Ajax – 3 puan

35-Villarreal – 1 puan

36-Kairat Almaty – 1 puan

21 Ocak 2026 — Galatasaray vs Atlético Madrid (ev sahibi)

28 Ocak 2026 — Manchester City vs Galatasaray (deplasman)

