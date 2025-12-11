Avrupa’nın yeni formatlı lig aşamasında mücadele eden Galatasaray, son iki haftaya kritik bir eşikte giriyor. 9 puanla sıralamada 18. basamakta bulunan sarı-kırmızılılar, önce 21 Ocak 2026’da sahasında Atlético Madrid’i ağırlayacak, ardından 28 Ocak 2026’da dev rakip Manchester City’ye konuk olacak. Bu iki karşılaşma, Galatasaray’ın Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılılar, ligi ilk 8 içinde bitirmesi hâlinde direkt Son 16 turuna yükselirken; 9 ile 24. sıra arasında yer alması durumunda play-off turuna çıkma hakkı elde edecek.
1-Arsenal – 18 puan
2-Bayern Münih – 15 puan
3-Paris Saint-Germain – 13 puan
4-Manchester City – 13 puan
5-Atalanta – 13 puan
6-Inter Milan – 12 puan
7-Real Madrid – 12 puan
8-Atlético Madrid – 12 puan
9-Liverpool – 12 puan
10-Borussia Dortmund – 11 puan
11-Tottenham – 11 puan
12-Newcastle United – 10 puan
13-Chelsea – 10 puan
14-Sporting Lisbon – 10 puan
15-Barcelona – 10 puan
16-Marseille – 9 puan
17-Juventus – 9 puan
18-Galatasaray – 9 puan
19-Monaco – 9 puan
20-Bayer Leverkusen – 9 puan
21-PSV Eindhoven – 8 puan
22-Qarabag FK – 7 puan
23-Napoli – 7 puan
24-FC Copenhagen – 7 puan
25-Benfica – 6 puan
26-Pafos FC – 6 puan
27-Union Saint-Gilloise – 6 puan
28-Athletic Bilbao – 5 puan
29-Olympiacos – 5 puan
30-Eintracht Frankfurt – 4 puan
31-Club Brugge – 4 puan
32-Bodo/Glimt – 3 puan
33-Slavia Prague – 3 puan
34-Ajax – 3 puan
35-Villarreal – 1 puan
36-Kairat Almaty – 1 puan
21 Ocak 2026 — Galatasaray vs Atlético Madrid (ev sahibi)
28 Ocak 2026 — Manchester City vs Galatasaray (deplasman)
Bu maçlar lig aşamasının son iki haftasıdır. Eğer Galatasaray lig aşamasında 9-24 arasında yer alırsa play-off turu (ek maçlar) oynayabilir; ilk 8’e girerse ise doğrudan son 16 turuna çıkar.