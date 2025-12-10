Dört sezondur ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbetinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek, bu kez oyunculuğuyla değil, şarkıcılık performansıyla gündeme geliyor. Başarılı oyuncu, yılbaşı gecelerinin klasikleşen eğlence programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için yarışmacı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

Özel şan dersi almaya başladı

Programın bu yılki jürisinde Gupse Özay’a teklif götürüldüğü iddiaları konuşulurken, Feyza Civelek de yarışma için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Şarkı söyleme performansını güçlendirmek isteyen genç oyuncu, özel şan dersleri almaya başladı. Hangi şarkıyla sahneye çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Çekimler 23 Aralık’ta planlanıyor

Edinilen bilgilere göre O Ses Türkiye Yılbaşı programının provaları 18 Aralık’ta başlayacak. Herhangi bir güncelleme olmazsa çekimlerin 23 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Feyza Civelek’in sahne performansı hem hayranları hem de televizyon dünyası tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.