Kıskanmak dizisinde canlandırdığı Seniha karakteriyle beğeni toplayan ödüllü oyuncu Özgü Namal, bu kez oyunculuk kimliğiyle değil, annelik deneyimiyle dikkat çekti. Zorlu PSM’de Oksijen gazetesi ve TBWA iş birliğiyle düzenlenen, gazeteci Elif Ergu’nun moderatörlüğünü yaptığı özel konferansta eğitimci Özgür Bolat ile birlikte sahneye çıkan Namal, etkileyici konuşmasıyla büyük ilgi gördü.

“İyi ki Su ve Nefes’in annesiyim”

İki çocuğu Su ve Nefes’in gelişim sürecine odaklanmak için oyunculuğa 8 yıl ara verdiğini hatırlatan Namal, bu tercihini şu sözlerle anlattı:

“Yedi sekiz yılımı annelik yapmak üzere tercih etmiş bir anneyim. Bu süreçte hiç çalışmadım. Özellikle kız ve erkek çocuğunun gelişimini gözlemlemek istedim. Bir deney olarak… Biz insan evladı olarak nasıl bozuluyoruz, nasıl değişiyoruz? Bir kız ve oğlan annesi olarak çok ciddi gözlemler ve araştırmalar yapma fırsatım oldu. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Asla ve asla…”

Eşini kaybettikten sonra iki çocuğuna hem anne hem baba olarak yaşamını sürdüren Namal, acının insan ruhunu büyüttüğünü belirterek o zorlu dönemi çocuklarıyla birlikte daha da kenetlenerek atlattığını ifade etti.