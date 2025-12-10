Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Malatya–Akçadağ kara yolunun 53’üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Nuri Taşkanat (39) yönetimindeki 38 YD 898 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Hakan Ö.’nün kullandığı 38 AHY 083 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ve yanındaki Saadet Taşkanat (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Rukiye Sarımermer (78) ise Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, TIR şoförü Hakan Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından kapsamlı şekilde sürdürülüyor.