Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da düzenlediği basın toplantısında hem güncel gelişmeleri hem de son dönemdeki tartışmaları değerlendirdi. Başkan Hacıosmanoğlu, özellikle Fenerbahçe–Galatasaray derbisi sonrası yaşanan süreçle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı ve Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin detaylarını ilk kez açıkladı.

“ABD’de milli heyecan yaşarken Türkiye’de kişisel hesaplar konuşuldu”

2026 Dünya Kupası kura çekimi için bulundukları ABD’den örnek vererek konuşmasına başlayan Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Beş gündür ABD’deyiz. Kuralarda gruplar bizim için oldukça avantajlı geldi ve umutlandık. Ancak, biz dünyanın diğer ucunda milli heyecan içindeyken, Türkiye’de bireysel çıkarların ön plana çıkarılması beni üzdü. Bu iş bu kadar basite indirgenmemeli. Kişisel çekişmeler, milli duyguların önüne geçmemeli. Ne ben ne yönetim kurulum, burada 3–5 yıl kalma hesabı yapan insanlar değiliz. Bizi önceki yönetimlerle karıştırmasınlar. Hiçbir camiayı memnun ederek koltuğu koruma düşüncemiz olmadı. Amacımız sadece Türk futboluna hizmettir; bunun mümkün olmadığını hissettiğimiz gün görevi bırakırız.”

“Bahis operasyonu derinleştikçe futbol camiasında panik artıyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Futbol Bahis” soruşturmasına değinen Hacıosmanoğlu, sürecin arkasında durduklarını vurguladı:

“Bu operasyonlar, geleceğimiz için, temiz ve ahlaklı bir futbol için yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i gösterdiği kararlılık nedeniyle tebrik ediyorum. Operasyon genişledikçe futbol çevrelerinde bir tedirginlik görüyorum. ‘Birilerini kayırıyorlar mı?’ gibi söylemler doğru değil, bu sözlerin de büyük bir vebali var. Bu sürece engel çıkması halinde dahi gerekirse görevden çekilecek iradeye sahibiz. Kulüplerle kavgamız olmaz; biz tarihin en şeffaf yönetimiyiz. Kapımız herkese açık.”

Özbek ile görüşme: “Zubkov pozisyonunu gösterdim, hakemin maça etkisi yok”

Derbi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun kendisini ziyaret ettiğini anlatan Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

“Dursun ağabeyi severim; Abdullah bey de kardeşim gibidir. Maçla ilgili bazı itirazlarını dile getirdiler. Hakem Yasin Kol’un başarılı bir maç yönettiğini söyledim. Tartıştıkları pozisyon için sarı kart çıkmamış olabilir, ancak orada esas mağduriyet Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe sekiz kişiyle hücuma kalkmışken hakem oyunu durdurdu. Hakem maçın sonucunu etkilemedi. Ayrıca onlara bir Galatasaray–Trabzonspor maçındaki Zubkov pozisyonunu gösterdim. O pozisyondaki müdahale çok daha sertti.”

“Arda Kardeşler’in hakemliği benim için geçen sezon bitmişti”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Yasin Kol’u eleştirirken Arda Kardeşler örneğini vermesine cevap veren Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

“Bu açıklamalar gerçekten talihsiz. ‘Trabzon bölgesinin hakemi olduğu için maç berabere bitsin diye uğraştı’ deniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Okan Buruk, ‘Arda’nın günahı neydi?’ diye soruyor. Arda Kardeşler’in hakemliği zaten geçen sezon Beşiktaş–Galatasaray maçında benim açımdan bitmişti. Bu tartışmaların adil ve şeffaf futbol ortamına hiçbir katkısı yok. Galatasaray’ın sağduyulu taraftarlarına ve saygıdeğer camiasına her zaman saygım sonsuz.”

“Bugün Monaco’da olmam gerekiyordu”

Galatasaray’ın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklama yaptığı için eleştirilere de yanıt verdi:

“‘Neden maç günü konuşuyorsunuz?’ denebilir. Dünya Kupası heyecanı yaşarken Türkiye’de yapılan bazı açıklamalar yüzünden o duyguyu yaşayamadım. Bugün aslında Monaco’da olmam gerekiyordu. Dursun ağabeyin eşi, benim eşimi davet etmişti; ben de davetliydim. Dostça geçen görüşmelerin ardından bu açıklamaların yapılmasının kimseye faydası yok. Galatasaray’ın Monaco’yu yenip döneceğine yürekten inanıyorum.”

“Türk futboluna hizmet edemeyeceğimizi anladığımız anda bırakırız”

Görevi bırakma baskısı olduğu yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Kimsenin bize baskı yapamayacağını kamuoyu bilir. Yanlış yaparsanız baskı olur. Biz Türk futboluna gerektiği gibi hizmet edemeyeceğimizi anladığımız anda görevi bırakırız. Bu cesaret bizde var. İnsanlar kamera görünce değişiyor ama bizim de verecek karşılığımız elbette olur.”

“Kulüp başkanları TFF’ye gelmeyecek de nereye gidecek?”

Kulüp yöneticilerinin sık sık TFF’yi ziyaret etmesiyle ilgili eleştirilere de değinen Hacıosmanoğlu şöyle dedi:

“Sahadaki insani hataları kabul ederim ama VAR’daki yanlışları kabul etmem mümkün değil. Kulüp başkanları TFF’ye gelmeyecek de nereye gidecek? Spor Bakanlığı’na mı? Randevu sistemiyle çalışmıyoruz. Kim gelmek isterse kapımız açık. 2. Lig başkanları bile ‘Biz bu kata ilk kez çıkıyoruz’ diyor. Bundan memnunuz, sorunlarını çözmek bizim görevimiz.”

“Ahlak sınırlarını zorlayan yorumlar yapıyorlar”

Son olarak bazı futbol yorumcularına sert sözlerle tepki gösteren Başkan:

“Sahaların içinden gelen bazı eski hakemler, ahlak sınırlarını aşan yorumlar yapıyor. Yayıncı kuruluşu da uyarıyoruz. Gereğini yapmazlarsa bunun karşılığını görürler. Önümüzde yayın ihalesi var. Bir hakem, programda 20 dakika önce söylediğinin tam tersini söyleyebiliyor. Bunun hesabı mutlaka sorulur.”