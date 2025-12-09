Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki kritik Monaco – Galatasaray mücadelesi 9 Aralık 2025 Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Mücadele, Monaco’nun efsane stadı Stade Louis II’de oynanacak.

Maçın Hakemi Açıklandı

Zorlu 90 dakikayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan ünlü hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşmanın yardımcıları Hessel Steegstra ve Jan de Vries, VAR hakemi ise Bram Van Driessche olacak.

Galatasaray’da Hedef 3 Puan

Sarı-kırmızılılar, grupta üst sıralara tırmanmak için kritik öneme sahip bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, son haftalardaki formunu Monaco deplasmanına taşımak istiyor.

Monaco – Galatasaray Muhtemel 11’ler

AS Monaco Muhtemel 11’i:

Hradecky – Vanderson, Teze, Salisu, Henrique – Coulibaly, Camara – Akliouche, Minamino, Golovin – Biereth

Galatasaray Muhtemel 11’i:

Uğurcan Çakır – Sallai, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs – Torreira, İlkay Gündoğan – Leroy Sané, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz – Victor Osimhen

Dev Maça Büyük İlgi

Hem Türkiye’de hem Avrupa’da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi beklenen mücadele, gecenin en kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Galatasaray cephesi, güçlü rakibini yenerek grupta avantaj elde etmek istiyor.