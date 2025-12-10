Kars ve Ardahan’da kar yağışı ile sis etkisini artırarak sürdürüyor. Kars’ta iki gündür aralıklarla devam eden kar, hem sürücüler hem de yayalar için günlük hayatı güçleştirdi. Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına erken saatlerde başladı.

Beyaza bürünen Kars Kalesi ve tarihi yapılar kartpostallık görüntüler oluştururken, hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun sis ve kar nedeniyle uçaklar üç gündür Kars Harakani Havalimanı’na iniş yapamıyor. Ekiplerin pistlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Akyaka ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, Sarıkamış’ta kar yağışı etkisini daha fazla hissettirdi. İlçede kar kalınlığı 35 santimetreyi bulurken, kayak merkezinde 60 santimetreye ulaştı. Karayolları ve belediye ekipleri bölgede aralıksız küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan’da da kar yağışıyla birlikte şehir tamamen beyaza büründü. Sis nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi oldukça azaldı ve sürücüler temkinli ilerlemek zorunda kaldı.

Bölgede yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.