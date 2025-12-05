İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, savaşta ailelerini kaybeden Ukraynalı yetim çocuklarla ilgili ortaya çıkan ağır iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Raporu inceledim; çok vahim şeyler var” diyerek iki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve hamilelik vakalarının üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

510 YETİM ÇOCUK TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Dnipropetrovsk bölgesinden 510 yetim ve korumasız çocuğun, Shostak Vakfı öncülüğündeki “Savaşsız Çocukluk – Childhood Without War” projesi kapsamında geçici olarak Türkiye’ye tahliye edildiği biliniyor. Çocuklar Antalya’daki otellerde ve bazı yerel çocuk koruma birimlerinde konaklatıldı.

BAKANLIK: SORUMLULUK BİZDEYDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi açıklamalarında, Ukraynalı çocukların Türkiye’deki konaklama ve sosyal hizmet süreçlerinin bakanlık birimleri tarafından takip edildiği belirtiliyor. Ancak Ukrayna Parlamentosu’nun Mart 2024 tarihli denetim raporu başka bir tabloya işaret ediyor.

UKRAYNA RAPORU: İHMAL, KÖTÜ MUAMELE VE İKİ ÇOCUK HAMİLE

Ukrayna İnsan Hakları Komiserliği’nin hazırladığı resmi raporda şu bulgular yer aldı:

Çocukların ağır ihmal edildiği, psikolojik ve fiziksel kötü muameleye maruz kaldıkları, hijyen, gıda, su, sağlık ve eğitim koşullarının yetersiz olduğu,15 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun otel çalışanları tarafından hamile bırakıldığı, bu iki kız çocuğunun hamileliklerinin ortaya çıkmasının ardından Ukrayna’ya gönderildiği ve doğumların burada gerçekleştiği belirtiliyor.

