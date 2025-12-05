Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Afrika'nın Kalbinde Süregelen Çatışma: Sudan’da Barış Arayışı” paneli, Sudan’daki derinleşen insani krize ve çözüm yollarına ışık tuttu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; panelin açılışında konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, günümüzün krizlerle çevrili atmosferinde Sudan’da yaşanan trajedinin tüm insanlığın sorumluluk alanına girdiğini vurguladı.

“SUDAN KONUSU DÜNYA GÜNDEMİNİN ALT SIRALARINA İTİLİYOR”

Duran, konuşmasında hem çatışmanın vahametini hem de uluslararası sessizliğin yarattığı tehlikeleri detaylı biçimde anlattı. 2023 Nisan’ında başlayan silahlı çatışmaların 31 milyona yakın insanı yardıma muhtaç hâle getirdiğini, 9 milyona yakın Sudanlının ülke içinde yerinden edildiğini ve 3 milyon kişinin komşu ülkelere sığındığını hatırlatan Duran, bu tablonun dünyanın en büyük yerinden edilme krizlerinden biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’NİN AFRİKA POLİTİKASI: KAPSAYICI, İNSANİ VE ÇOK BOYUTLU

İletişim Başkanı Duran, Türkiye’nin Afrika yaklaşımının son 20 yılda istikrarlı biçimde geliştiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıtaya yaptığı ziyaretlerin ve kurulan diplomatik bağların bu sürecin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin; 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğe ulaşan geniş diplomatik ağı, TİKA’nın 22 ülkedeki kalkınma ofisleri, 65 bini aşkın Afrikalı öğrencinin Türkiye’de yükseköğrenim görmesi, THY’nin 42 ülkede 64 noktaya uçuşu, 36,6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan ekonomik ilişkileri, kıta ile kurulan çok yönlü yakınlaşmanın göstergeleri olarak paylaşıldı.

“SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ AFRİKA’NIN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR”

Duran, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile savunma sanayi ortaklıklarını da hatırlatarak birçok ülkenin kıskançlıkla yaklaştığı savunma teknolojilerinin Türkiye tarafından kardeş ülkelere açık şekilde sunulduğunu belirtti. Bu alandaki iş birliklerinin, terörle mücadelede önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.