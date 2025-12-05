Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, ikisi tutuklu toplam 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Dosyanın ilk oturumunda savcı, kapsamlı bir değerlendirme yaparak önemli taleplerde bulundu.

Duruşmada savcı, delillerin yeniden incelenmesi amacıyla yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Ayrıca mahkemeye çağrıldığı halde gelmeyen tanıkların zorla getirilmesi için işlem yapılmasını talep etti. Savcı, mevcut tutukluluk durumlarını da değerlendirerek iki tutuklu sanığın tahliyesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyetinin savcının talepleri ve dosya kapsamı doğrultusunda kararını duruşma sonunda açıklaması bekleniyordu. Yapılan değerlendirme sonrası iki tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.