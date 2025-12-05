Bolu'nun Gerede ilçesinde D-100 kara yolunda minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Nazım Bulut (60) öldü, arkasında oturan eşi Rukiye Bulut ise yaralandı.

Kaza, dün akşam, D-100 kara yolu Afatlar köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; M.E.U. idaresindeki 14 ADF 160 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Nazım Bulut yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Nazım Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiği, arkasında oturan eşi Rukiye Bulut'un ise yaralandığı belirlendi. Rukiye Bulut, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Gerede Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nazım Bulut'un cenazesi de inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.