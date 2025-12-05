Niğde'nin Kömürcü köyünde düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Meteoroloji o iller için uyardı
Meteoroloji o iller için uyardı
İçeriği Görüntüle

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda, adreste 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA