Niğde'nin Kömürcü köyünde düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yasa dışı yollarla üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundurduğu belirlenen 1 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Bir zanlının gözaltına alındığı operasyonda, adreste 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca ve 177 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.