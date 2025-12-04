Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yurdun güneybatı kesimlerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu. Açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Antalya ile Muğla’nın tamamında, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde, ayrıca Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğu ilçelerinde sağanak yağışlar kuvvetli şekilde görülecek.

Muğla’nın kıyı şeridinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı bölgelerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.