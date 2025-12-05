İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamını genişletti. Sabah saatlerinde eski hakem ve televizyon yorumcusu Ahmet Çakar, kulüp başkanları ve bazı futbolcular gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’ndan açıklama bekleniyor.