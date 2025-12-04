“Yasin Kol’a adeta ödül verdiler”

Abdullah Kavukcu, Yasin Kol'un tartışmalı performansına rağmen kritik bir maça atanmasını ağır ifadelerle eleştirdi:

“İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi bariz şekilde doğrayan Yasin Kol’a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu durum Galatasaray’a karşı sergilenen tutumun artık gizlenmediğini gösteriyor. Geçmişte olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray düşmanlığına karşı tek başımıza mücadele edeceğiz.”

“TFF’nin yarınki davetine katılmayacağız”

Kavukcu, TFF’nin gerçekleştireceği toplantıya Galatasaray’ın katılmayacağını duyurdu:

“TFF’nin yarınki davetine katılmayacağız. Biz Galatasaray’ız! Doğru olanın kimseden korkusu olmaz. Sadece kendimize güveniriz. Her şeye rağmen yolumuza devam edeceğiz. Onlar da mayıs ayında Galatasaray’ın gücünü kabullenmek zorunda kalacak.”

“Bugün bir milattır: Sabrımız da güvenimiz de bitmiştir”

Kavukcu, TFF yönetimine güveninin tamamen bittiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“İki hafta önce TFF başkanına güveniyorum demiştim. Ancak son iki haftada yaptıklarıyla gerçek yüzlerini gösterdiler. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir.”