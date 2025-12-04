İBB’ye yönelik soruşturmada mahkeme, iddianamede haklarında suç bulunmayan 19 kişi için tahliye kararı verdi. Aynı dosyada yer alan Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Zekai Kırat ve Recep Cebeci’nin ise tutukluluklarının devamına hükmedildi.



Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 19 kişinin isimleri iddianamede yer almadı. Mahkeme bu kişiler için tahliye kararı verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun şoförleri Zekai Kırat ve Recep Cebeci hakkında ise iddianamede suç isnadı bulunmamasına rağmen tutukluluk hâlinin devamı kararlaştırıldı.

Dosyadaki diğer sanıklar için yargılama süreci sürüyor.