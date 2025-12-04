Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini duyurdu. Verilere göre, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan beş aylık sürede enflasyon yüzde 11,21 olarak gerçekleşti. Bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam oranının önemli bir kısmını şimdiden netleştirdi.

5 Aylık Enflasyon: %11,21

Temmuz-Kasım dönemini kapsayan beş aylık kümülatif enflasyon toplamda yüzde 11,21 olarak gerçekleşti.

Bu oran, memur ve emeklilerin yılbaşı zammının önemli bir bölümünü şimdiden belirlemiş oldu.

Kasım Ayı ve Yıllık Enflasyon Rakamları

Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış gösterdi.

Bu artışla birlikte yıllık enflasyon rakamı yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.

Ay,Aylık Enflasyon Artışı

Temmuz,"%2,06"

Ağustos,"%2,04"

Eylül,"%3,23"

Ekim,"%2,55"

5 Aylık Toplam (Temmuz-Kasım),"%11,21"

Memur ve Emekli Zammında Son Durum

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, altı aylık dönemler için belirlenen toplu sözleşme zammı ve bu zammı aşan gerçekleşen enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor.

Memurların Zam Oranı %17,55'e Ulaştı

Açıklanan %11,21'lik 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte, memurların alacağı enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Bu farkla birlikte, memur ve memur emeklilerinin yılbaşında alacağı zammın şimdiden yüzde 17,55 seviyesine ulaştığı hesaplanıyor.

Gelecek Dönem Toplu Sözleşme Zamları

Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca memur maaşlarına önümüzdeki yıllarda yapılacak artışlar da planlanmış durumda:

2026 Yılı: İlk yarıda yüzde 11, ikinci yarıda yüzde 7 zam. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında 1000 TL'lik ek taban aylık artışı uygulanacak.

2027 Yılı: İlk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda yüzde 4 zam.

Enflasyonun kalan son bir ayı olan Aralık verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin kesin zam oranı da netleşmiş olacak.