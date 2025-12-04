Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda meydana gelen büyük çaplı hırsızlık, Türkiye gündemine oturdu. Adliyede görevli zimmet memuru Erdal T.’nin 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalarak ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı. Firari memur hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na talep iletildi.

KASALAR BOŞ ÇIKTI – MEMUR İŞE GELMEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, emanet bürosunda görevli Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği fark edildi. Bunun üzerine savcılık, anahtarları diğer memur Kemal D.’de bulunan kasaları açtırdı. Yapılan incelemede kasaların tamamen boş olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı anlaşıldı.

Savcılık, şüpheli memurlar Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada Erdal T.’nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı belirlendi. Kemal D. gözaltına alındı.

TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA

Adli emanetten çalınan altınların, göçmen kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları olduğu ortaya çıktı. Detaylı sayımda kaybolanlar şöyle kaydedildi:

9.906 gram altın

49 reşat altın

438 kolye

66 gram küpe

5 kilo altın külçesi

7 arma altın

167 tam altın

606 bilezik

1 kilo 477 gram bilezik

376 yarım altın

1.328 çeyrek altın

40 Cumhuriyet altını

2.701 gram çeşitli takı

487 Ata altın

6 gremse altın

50 kilo gümüş

Yapılan hesaplamalara göre çalınan ziynetlerin toplam piyasa değerinin 147 milyon TL olduğu bildirildi.

“MALLARI SATTIM, ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN”

Erdal T.’nin sakin ve sessiz bir çalışan olarak bilindiği, olayın ardından bazı iş arkadaşlarına,

"Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin"

mesajı gönderdiği iddia edildi.

ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ VE 2 AYLIK DENETİM

Emanet odasında çift anahtar sistemi bulunduğu, kasaların anahtarının Kemal D.’de, odanın anahtarının ise hem Erdal T. hem de Kemal D.’de olduğu öğrenildi. Son denetimin 2 Ekim’de yapıldığı belirtildi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ – SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, firari memur Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep etti. Şüphelilerin bağlantılarının araştırıldığı, soruşturmanın genişletileceği ve çalınan paranın nerede kullanıldığının inceleneceği aktarıldı.

Gözaltındaki Kemal D.’nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.