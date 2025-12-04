Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Alper Atıcı (28) hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan feci kazada 28 yaşındaki Alper Atıcı yaşamını yitirdi. Kaza, saat 06.00 sıralarında Sütlüce mevkisinde meydana geldi. Gelibolu’dan Eceabat yönüne giden 17 AAV 643 plakalı otomobilin sürücüsü Alper Atıcı, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Atıcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.