Yargı ve Bahar dizilerindeki etkileyici performanslarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Yılmaz Ak’ın yeni projesi belli oluyor. Bir süredir birçok yapımdan teklif alan ancak doğru projeyi beklemeyi tercih eden başarılı oyuncunun, yeni yılın en iddialı yapımlarından “Yeraltı” dizisi için imza aşamasına geldiği öğrenildi.

“İstihbaratçı” rolüyle ekrana dönecek

Mehmet Yılmaz Ak’ın, dizide bir istihbaratçıyı canlandıracağı ve karakterin sezonun en kritik rollerinden biri olacağı konuşuluyor.

“Yeraltı”nın güçlü oyuncu kadrosu için çalışmalar sürerken, önemli rollerden “Aslı” karakteri için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Dizide sıcak prova sürecinin başlayacağı, hafta sonunda okuma provasının yapılacağı ve yapımın gelecek hafta sete çıkmasının planlandığı kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

Mehmet Yılmaz Ak, “Yeraltı” ile birlikte 2025 sezonunun en merak edilen projelerinden birinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.