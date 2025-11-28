Derbi Ne Zaman?

Süper Lig 2025-2026 sezonunun Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray’da Sakat ve Cezalı Oyuncular

Derbi öncesi eksikler arasında şu isimler öne çıkıyor:

Wilfried Singo — Sol arka adalesindeki sakatlık nedeniyle derbide forma giymesi beklenmiyor.

Derrick Köhn Jakobs — Sakatlığı sürüyor, durumu belirsiz.

Roland Sallai — Kart cezalısı, derbide oynayamayacak.

Ayrıca durumu netleşmeyen oyuncular arasında Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da bulunuyor.

Bazı Futbolcular Derbiye Yetişiyor

Galatasaray’da derbi öncesi sevindiren gelişmeler de var:

Mario Lemina — Union SG maçında riske edilmeyen Lemina’nın derbiye hazır hale gelebileceği belirtiliyor.

Victor Osimhen — Milli maç sonrası yaşadığı sakatlıkta olumlu gelişmeler var; derbide oynaması bekleniyor.

Yunus Akgün — Şampiyonlar Ligi maçında riske edilmeyen oyuncunun derbide sahada olması bekleniyor.