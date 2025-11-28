Derbi Ne Zaman?
Süper Lig 2025-2026 sezonunun Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Galatasaray’da Sakat ve Cezalı Oyuncular
Derbi öncesi eksikler arasında şu isimler öne çıkıyor:

Ayrıca durumu netleşmeyen oyuncular arasında Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da bulunuyor.

Galatasaray’da derbi öncesi sevindiren gelişmeler de var:

  • Mario Lemina — Union SG maçında riske edilmeyen Lemina’nın derbiye hazır hale gelebileceği belirtiliyor.

  • Victor Osimhen — Milli maç sonrası yaşadığı sakatlıkta olumlu gelişmeler var; derbide oynaması bekleniyor.

  • Yunus Akgün — Şampiyonlar Ligi maçında riske edilmeyen oyuncunun derbide sahada olması bekleniyor.

