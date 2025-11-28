Bu durum, Avrupa kupalarında yer alan kulüplerimizin performanslarının olumlu veya olumsuz fark etmeksizin Türkiye’nin genel katsayısında ciddi bir düşüşe yol açmadığını ortaya koyuyor.

İlk 10 Ülke: Güncel Sıralama

UEFA ülke katsayısı bakımından ilk 10 ülke ve Türkiye’nin konumu şöyle:

1- İngiltere | 101.672

2- İtalya | 90.517

3- İspanya | 84.203

4- Almanya | 80.974

5- Fransa | 72.391

6- Hollanda | 64.700

7- Portekiz | 62.066

8- Belçika | 57.750

9- Türkiye | 47.400

10- Çekya | 44.300

Bu sıralama, Türkiye’nin Avrupa’daki rakiplerine rağmen hâlâ ilk 10 içinde yer aldığını ve konumunu koruduğunu gösteriyor.

Avrupa Kupalarındaki Temsilcilerimizin Rolü

Türkiye’nin bu puanı korumasında, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden takımların performansı kritik rol oynuyor. Temsilcilerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor gibi ekipler bulunuyor.

Ancak 28 Kasım 2025 itibarıyla bu haftaki Avrupa kupası maçlarında üç temsilcimizin de galibiyet alamaması nedeniyle bu hafta ülke puanına ek bir katkı sağlanamadı. Yine de önceki haftalardan gelen puanlar, Türkiye’nin sıralamadaki yerini korumasına yetti.

Neden İlk 10’da Olmak Türkiye İçin Kritik?

UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10’da yer almak, Türkiye’den gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve eleme/direkt katılım avantajlarını doğrudan etkiliyor.

Türk kulüplerinin Avrupa’da elde edeceği her galibiyet, beraberlik ve tur atlayışı puanı yükseltebilir. Bu nedenle kalan grup maçları büyük önem taşıyor.