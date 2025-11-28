Başkan Doğan, Trabzonspor’un geleceğini inşa etmek için attıkları her adımın yarının güçlü Trabzonspor’unu oluşturma amacını taşıdığını ifade etti. “Takımımız, hem bugünü oynayabilecek hem de önümüzdeki yıllarda şampiyonlukları hedefleyebilecek bir yapıya doğru gidiyor. Bu da planlı kadro mühendisliğiyle ve doğru takviyelerle olacaktır” dedi. Fatih Tekke ile birlikte geleceğe dönük bir kadro oluşturduklarını belirten Doğan, “Bazı haftalar istediğimiz sonuçlar gelmeyebilir ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının güçlü Trabzonspor’unu kurmak içindir” diye konuştu.

Taraftar Kenetlenmesi Takımı Güçlendiriyor

Trabzonspor taraftarlarının desteğinin takım için büyük bir güç olduğunu söyleyen Başkan Doğan, son haftalarda tribünlerdeki pozitif atmosferin takımı güçlendirdiğini dile getirdi. “Taraftarımız yeniden kenetlenmeye başladı. Bu takımın en büyük gücü zaten o birliktir. Trabzonspor taraftarı bu kulübün ruhudur” şeklinde konuşan Doğan, iç saha ve deplasman maçlarında taraftar desteğinin önemine değindi. "Hem iç sahada hem deplasmanda takıma sahip çıktıkça, oyuncularımız da çok daha farklı bir enerjiyle oynuyor" dedi.

Zirveye Yolculuk: “Taşlar Yavaş Yavaş Yerine Oturuyor”

Trabzonspor’un doğru yolda olduğunu belirten Ertuğrul Doğan, sabırlı olunması gerektiğini ifade etti. “Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Doğru yoldayız. Bu şehir, bu taraftar sabırlı olursa Trabzonspor yeniden zirveyi zorlayan, şampiyonluklar kazanan ve oyunu yönlendiren bir takım haline gelecek” diyerek camiaya sabır çağrısında bulundu.

Trabzonspor’un Geleceği İçin Umut Verici Adımlar

Ertuğrul Doğan’ın açıklamaları, Trabzonspor’un geleceğe yönelik sağlam bir yapı kurduğunu ve başarılı bir takım inşa etmek için kararlı adımlar attığını gösteriyor. Kulüp, hem kadro mühendisliği hem de taraftar desteğiyle şampiyonluklara odaklanarak uzun vadeli hedeflere doğru ilerliyor. Bu vizyon, Trabzonspor’un gelecekteki başarısı için büyük bir umut kaynağı.