Bakan Göktaş, konuşmasında şunları vurguladı:

“Eskiden üç nesil bir arada yaşıyordu. Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesi nedeniyle tek kişilik hane oranı yüzde 20’ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi, yoğun iş temposu ve trafikte kaybolan saatler, ebeveynle çocuk arasındaki bağı zayıflatabiliyor. Türk Dil Kurumu, 2024 yılının kavramını ‘kalabalık yalnızlık’ olarak belirledi.”

Bakan Göktaş, demografik değişimlerin Türkiye’deki aile yapısını da etkilediğine dikkat çekti:

Ortalama hane büyüklüğü 3,11’e geriledi.

Hanelerin %57’sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor .

TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak.

Bakan, açıklamasının sonunda şu uyarıyı yaptı:

“Karşı karşıya olduğumuz bu sorunların temelinde aile kurumunun zayıflaması yatıyor. Aileyi güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı ve gelecek nesillerin sağlıklı gelişimini güvence altına almak için adımlar atmalıyız.”